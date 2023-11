Orgelkonzert mit Peter Bader in Kissing

Nach langer Pause laden die katholische Kirchengemeinde und die Freunde der Kissinger Kirchenmusik wieder ein.

Der Organist Peter Bader hat seit September 2006 die Stelle als Kirchenmusiker an der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg inne. Der Dozent an der Universität Augsburg hat ein weitgefächertes Programm geistlicher Musik zusammengestellt, das nicht nur für Kenner der Orgelmusik interessant ist. Das Orgelkonzert in St. Bernhard findet am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr statt.

Mit einem Choral rückt der Organist den 150. Geburtstag des deutschen Komponisten Max Regers in den Focus des Konzertes. Reger steht mit seinem Werk an der Schnittstelle zwischen Spätromantik und Moderne, gespielt wird aus den kleinen Choralvorspielen und das Te Deum, op. 69. Auch Regers Zeitgenosse Arthur Piechler wird mit seiner St. Ulrich Jubiläumsmesse zu hören sein, daneben noch Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel mit vielen anderen.

Vom Ursprung her ist die Orgel dem Barock zugeordnet

Doch von ihrem Ursprung her ist die Orgel von Josef Zeilhuber noch jung, das Instrument wurde 1951 für St. Josef in Augsburg gebaut und 2009 durch Max Offner nach Kissing transferiert. Die Disposition blieb bei dieser Maßnahme unverändert, während Prospekt und Spieltisch neu gebaut wurden. Darüber hinaus erfolgte eine komplette Neuintonation durch Stefan Niebler.

Die meisterhafte Intonation der Register durch Niebler lassen neuere, auch moderne Orgelliteratur zu. Zum Beispiel kurze Choräle von den Zeitgenossen Carsten Klomp, Gunnar Idenstam oder Giacomo Mezzalira, auch Michael Schütz wird zu hören sein.