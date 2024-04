Kissing

18:20 Uhr

Tanzstudio Effekt begeistert mit der Premiere von „Hall of Fame"

Eine großartige Show bot das Kissinger Tanzstudio Effekt unter dem Motto "Hall of Fame" in der Stadthalle Gersthofen.

Von Heike Scherer

Drei Stunden Tanzvergnügen mit Choreografien aus Showtanz, Ballett, Hip-Hop, Contemporary, Jazzdance und Breakdance erlebte das Publikum in der Stadthalle Gersthofen. Tosenden Beifall erhielt nicht nur Luzie Lampe für eine sensationelle Rhythmische Sportgymnastik mit Reifen. Programm zeigten alle Gruppen des Kissinger Tanzstudios Effekt in 38 Tänzen bei ihrer Premiere von "Hall of Fame 2024". Sie wollten an die verstorbenen Stars Tina Turner, Marilyn Monroe, Michael Jackson und Amy Winehouse mit Choreografien zu deren Welthits erinnern.

Als „Schmankerl“ hatte Studioleiterin Evi Wrusch die mehrfachen Weltmeister Markus Heffner und seine Partnerin Marina gewinnen können, die einen Jive und eine Rumba präsentierten. Heffner führte außerdem gemeinsam mit Wrusch mit Witz und guter Laune durch den Nachmittag.

