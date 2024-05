Teure Straßenmarkierung: Ärger um Tempolimit in Kissing geht weiter

Plus Seit einiger Zeit darf auf einer Straße in Kissing schneller gefahren werden. Der Ärger ist nicht zu Ende – die neuen Markierungen der Fahrbahn fehlen noch.

„Auch wir sind überrascht von den Kosten“, sagte Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner auf der kürzlichen Gemeinderatssitzung als es um die anstehenden Markierungsarbeiten in der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße ging. Ein großes Ärgernis – doch unvermeidbar für die Gemeinde.

Die Kosten für diese Maßnahme veranschlagte die Verwaltung gemäß dem bepreisten Leistungsverzeichniss mit brutto 82.000 Euro. Man schreibe diese Maßnahme jetzt aus und sei neugierig, wie viel man für diese Arbeiten dann bezahlen müsse, so der Rathauschef. Welch leidiges Thema die Bürgermeister-Wohlmuth-Straße ist, war im Gemeinderat deutlich zu spüren. Die Gemeinde Kissing wurde von der Regierung von Schwaben über das Landratsamt Aichach-Friedberg verpflichtet, die Straße als eine Außerortstraße zu beschildern. Ein Kissinger Bürger hatte das Prozedere angestoßen, eigentlich, um das Tempo zu drosseln.