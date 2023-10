Unbekannter bricht in Feldscheune ein

In Kissing bricht ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin in eine Feldscheune ein. Obwohl dort Baumaterialien lagern, wird nichts gestohlen.

Eine Feldscheune wurde in Kissing aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagvormittag in der Bachernstraße. Ein bisher unbekannter Täter brach das Vorhängeschloss der Feldscheune auf. Laut Polizei wurde nichts entwendet, obwohl sich in dieser ein Fahrzeug und Baumaterialien befanden.

Hinweise auf den Täter sind nicht vorhanden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer0821/323-1710. (AZ)