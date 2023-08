Unbekannter Dieb stiehlt Autoradio aus geparktem Fahrzeug

In Dasing dringt eine unbekannte Person in ein abgestelltes Auto ein. Unter anderem wird das Radio gestohlen. Auch ein Sachschaden entsteht.

Eine unbekannte Person ist am Mittwochmorgen in ein Auto in Dasing eingebrochen. Zwischen 08:30 und 08:45 Uhr wurde an der Brandleiten, am dortigen Pendlerparkplatz, ein Hyundai beschädigt.

Die Seitenscheibe der Beifahrerseite wurde laut Polizei durch eine unbekannte Person eingeschlagen. Der Täter oder die Täterin entwendete aus dem Fahrzeuginneren unter anderem das Radio. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)