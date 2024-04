Unbekannter zersticht Reifen in Kissing

In Kissing zersticht ein Unbekannter die Autoreifen eines geparkten Mercedes. Die Polizei bittet um Mithilfe.

In Kissing kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstach auf der Max-Planck-Straße an einem geparktem Mercedes drei Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)