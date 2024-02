Unfall mit Sattelzug: Fußgänger schwer verletzt, Brücke gesperrt

Ein Sattelzug bleibt an einer Brückenauffahrt stehen und rollt nach hinten. Die Brücke wird beschädigt, Passanten können nicht mehr ausweichen.

Probleme an einem Sattelzug haben am Dienstag in Kissing zu einem schweren Unfall geführt. Der 44-jährige Fahrer befuhr gegen 15 Uhr die Auffahrt zur Brücke über die Bahngleise in der Auenstraße. Dabei blockierten aus noch ungeklärter Ursache die Bremsen des Fahrzeugs, sodass es zum Stehen kam.

Nachdem der Fahrer ausgestiegen war, rollte der Sattelzug rückwärts und erfasste zwei Fußgänger. Der Sattelzug kam in den Leitplanken zum Stehen und riss etwa 20 Segmente ab.

Brücke nach schwerem Unfall in Kissing nicht befahrbar

Die beiden Passanten wurden schwer verletzt, sie kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro. Die Brücke ist laut Polizei bis auf Weiteres nicht befahrbar. (AZ)