Waldweihnacht auf Gut Mergenthau startet schon vor dem Advent

Kulinarische Genüsse, handgefertigte Geschenkideen und Bioqualität - das bietet der einzigartige Weihnachtsmarkt auf Gut Mergenthau.

Der alte Hof mit seinen Stallungen und Nebengebäuden verleiht der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau ihren besonderen Charme. Entsprechend zieht der beliebte Weihnachtsmarkt bei Kissing jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher an. Heuer eröffnet er zudem als Erster in der Region schon ein Wochenende vor dem Advent am Samstag, 25. November. Kulinarisch ist für jeden etwas geboten - und das, wenn möglich, in Bioqualität.

Gutsherrin Monika Fottner richtet die Waldweihnacht mittlerweile seit 31 Jahren aus. Herzstück der Veranstaltung ist der hofeigene Christbaumverkauf. "Das hat schon meine Mutter gemacht", erzählt die Gutsherrin. Dazu fing sie an, Getränke und Gegrilltes anzubieten. Nach und nach kamen mehr Verkaufsstände hinzu. Heute umfasst die Waldweihnacht das ganze Gutsanwesen. Es gibt ein breites Angebot an Essen und Getränken. Alle Nebengebäude von der Scheune bis zur Remise sind geöffnet, verschiedene Aussteller laden mit ihren Waren zum vorweihnachtlichen Einkauf ein.

Gutsherrin Monika Fottner richtet seit über 30 Jahren die Waldweihnacht auf Mergenthau aus. Diese eröffnet heuer als erster Weihnachtsmarkt der Region noch vor dem Advent. Foto: Gönül Frey

Viele Aussteller sind seit Jahren bei der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau dabei

Für den frühen Start heuer brauchte die Organisatorin eine besondere Genehmigung der Gemeinde Kissing. Denn Sonntag, 26. November, ist als Totensonntag ein stiller Feiertag. "Wir dürfen den Markt aber betreiben, weil es kein Rummel ist", erklärt Fottner. Beim Programm hat sie für diesen Tag ruhigere Angebote gewählt. So kommt für die Kinder eine Märchenerzählerin und auch die Musik ist zurückhaltend.

Waldweihnacht auf Mergenthau: Öffnungszeiten und Programm

Viele Aussteller und Mitwirkende sind seit Jahren dabei. "Da freut sich jeder auf jeden. Das ist einfach schön!", findet die Veranstalterin. Ein Höhepunkt für die Kinder ist beispielsweise schon seit 20 Jahren das Reiten auf Kamelen und Ponys. Zu den Stammgästen zählt auch die Greifvogelauffangstation aus Mittelfranken. Die Einrichtung nimmt verletzte Greifvögel auf und pflegt sie gesund. Einige ihrer Tiere zeigen die Ehrenamtlichen auf Gut Mergenthau.

Die Waldweihnacht ist für Gut Mergenthau als kleiner Familienbetrieb eine Herausforderung. Über 100 Personen sind für den Weihnachtsmarkt beschäftigt. "Und für jeden muss ich einen vollständigen Arbeitsvertrag ausfüllen - die Bürokratie wird immer mehr", bedauert die Organisatorin.

Auch beim Weihnachtsmarkt setzt Gut Mergenthau auf Bio

Den Großteil an Speisen und Getränke verkauft sie mit ihrem Team selbst. Da Gut Mergenthau ein Biobetrieb ist, legt sie beim Essen Wert auf die Herkunft. So stammt das verwendete Fleisch beispielsweise von Körners Hofladen in Friedberg und die Nudeln vom Lärchenhof in Rinnenthal. Und auch der Glühwein ist bio. "Wir versuchen, den Bioanteil zu erhöhen. Alles, was wir in bio bekommen, nehmen wir auch in bio".

Einige externe Aussteller ergänzen das kulinarische Angebot. Chefbox aus Augsburg bietet unter anderem vegane Würstchen an. "Vegetarische Speisen hatten wir schon immer, aber bisher noch nichts Veganes", erklärt Monika Fottner.

Ein breites Angebot an Kunsthandwerk und weiteren Geschenkideen lädt zum Bummeln über den Hof und durch die Nebengebäude. "Es gibt fast alles: Holzbearbeitung, handgenähte Bademäntel, hausgemachte Lebkuchen, Taschen, Schals und Mützen", zählt Monika Fottner auf. Im ehemaligen Kartoffelkeller findet ein wechselndes Programm für Kinder statt, von Töpfern bis Kasperltheater.

Tipp zur Waldweihnacht: möglichst früh kommen

Auf der Waldweihnacht kann so viel los sein, dass es manchem zu viel wird. Der Tipp der Organisatorin: "Kommen Sie früher!" Der Markt öffnet samstags um 14 und sonntags um 11 Uhr. Zu Beginn ist deutlich weniger los und es lässt sich entspannter bummeln. "Gerade mit kleinen Kindern kann ich das nur empfehlen".

Die naturlandzertifizierten Bio-Christbäume gibt es ab dem 25. November täglich von 9 bis 16 Uhr zu kaufen. Schluss ist - anders als bei der Waldweihnacht - hier erst am 24. Dezember. Gerade bei Familien beliebt ist die Möglichkeit, den Christbaum selbst zu schlagen. Die Termine dafür finden sich auf der Internetseite des Gut Mergenthaus.

"3500 Bäume stehen dafür in der Kultur - da findet jeder seinen Baum!", sagt Monika Fottner. Allerdings hat der Hagelsturm im August die Anpflanzungen nicht verschont. Wo Hagelkörner die Rinde verletzt haben, können an den Zweigen braune Spitzen zu sehen sein. "Die kann man aber leicht abstreifen. Die Bäume sind gesund, die Haltbarkeit ist nicht beeinträchtigt" erklärt sie.

Info: die Waldweihnacht findet von 25. November bis 17. Dezember an den Wochenenden statt und ist samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Parkplätze befinden sich am Gutshof.