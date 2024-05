Kissing

Wann bekommt Kissing wieder einen Maibaum?

Von Anna Katharina Schmid

In vielen Gemeinden wurden heuer wieder Maibäume aufgestellt. In Kissing nicht. Wie es nächstes Jahr weitergeht, wurde in der Sitzung des Bauausschusses angesprochen.

Das Thema beschäftigte viele Kissingerinnen und Kissinger: der Maibaum. Die Anfrage dazu kam von Gemeinderätin Katharina Eigenmann (Grüne) in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses. Einige Bürgerinnen und Bürger hatten sie angesprochen, wie es künftig damit weitergeht. Heuer wurde in Kissing nämlich kein Baum aufgestellt. 2025 soll es wieder einen Maibaum in Kissing geben Es sei eigentlich keine Sache der Gemeinde: „Aber kann sie hier die Vereine unterstützen?“, wollte sie wissen. Heuer konnte das traditionelle Aufstellen nicht gemacht werden, weil es Probleme mit dem Fundament gab. Wie zweiter Bürgermeister Franz-Xaver Sedlmeyr, der Reinhard Gürtner vertrat, sagte, sei man bereits in Kontakt. „Wir haben uns schon mit der Feuerwehr und der Altortjugend zusammengesetzt“, sagte er. Es habe im Fundament Verwerfungen gegeben, die Prüfungen seien noch nicht abgeschlossen. Deshalb habe man sich einvernehmlich darauf geeinigt, heuer keinen Maibaum aufzustellen. Das sei schade gewesen, aber dafür ist es fest für das kommende Jahr geplant. Die Gemeinde unterstütze die Altortjugend und die Feuerwehr dabei: „Damit alles auf sicheren Beinen steht.“

