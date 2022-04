Wo der Lechsteg zwischen Kissing und Haunstetten künftig verlaufen könnte

Plus Seit Jahrzehnten bereits ist der Lechsteg zwischen Kissing und Haunstetten ein Thema. Nun kristallisiert sich heraus, wo er gebaut werden könnte.

Ein lange verschobenes Projekt rückt wieder in den Fokus: der Lechsteg, eine schnelle Verbindung zwischen Kissing und Haunstetten, die einigen Pendlerinnen und Pendlern den Umstieg auf das Fahrrad erleichtern könnte. In den vergangenen Jahren war er zwar immer wieder Thema gewesen. Doch aus Naturschutzgründen gab es Bedenken - vorrangig von den Augsburger Grünen. Wie Kissings Zweiter Bürgermeister Franz-Xaver Sedlmayr mitteilte, musste man zudem die Planungen von Licca liber, der Renaturierung des Lechs, abwarten. Mittlerweile gibt es einen möglichen Ort für den Steg.