Zehn neue Häuser für die Wiesenstraße: Nachbarn sind schockiert

Eine ganze Nachbarschaft protestiert gegen das Bauvorhaben in der Wiesenstraße 26/28 in Kissing.

Plus In der Wiesenstraße in Kissing ist ein umfangreiches Bauvorhaben geplant. Aus der ganzen Straße kommt Protest, die Nachbarn fragen sich: Warum lässt die Gemeinde das zu?

Von Anna Katharina Schmid

Lange Zeit hat sich auf dem großen Grundstück in der Wiesenstraße 26/28 nichts getan, das Haus steht seit vielen Jahren leer. Dann stieß einer der Nachbarn, Robert Beege, auf einen Zeitungsartikel – und die Nachrichten verbreiteten sich rasend schnell in der Straße. Einige Monate später hat sich fast die vollständige Nachbarschaft versammelt, um über ihre Wut und die Sorgen zu sprechen. Wo nun ein Haus steht, umrandet von einem großzügigen Garten, sollen zwei Zweifamilien- und acht Reihenhäuser entstehen, mitten in der Siedlung. Der Bauausschuss entschied sich einstimmig für das Vorhaben. „Wir sind für Nachverdichtung, wir brauchen den Wohnraum in Kissing. Aber das ist einfach unvorstellbar“, sagt Anwohner Rainer Jedlitschka.

Ganze Nachbarschaft gegen Neubauten in der Wiesenstraße

Acht Anwohnerinnen und Anwohner haben sich vor dem leeren Haus zusammengefunden. Sie stehen stellvertretend für 17 Menschen aus der Nachbarschaft, die sich an einer Unterschriftenaktion beteiligten. In den Hecken zwitschert es, Vögel flitzen durch die kühle Frühlingsluft. Das Grundstück der Familie Rudolph grenzt direkt an. Mit dem Bauvorhaben wird sich das Aussehen und der Charakter der Straße völlig verändern, da ist sich Frank Rudolph sicher. „Zwölf Hauseinheiten, 25 Stellplätze, zwölf davon in einer Tiefgarage“, zählt er auf. Gudrun Kneißl, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Haus baut, fragt: „Wie soll das gehen?“ Sie ist in der Straße aufgewachsen, ebenso wie Beege.

