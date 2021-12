Ärger wegen Impfzentrum Kissing: Klare Kommunikation ist wichtig

Plus Endlich können sich die Menschen auch im Kissinger Impfzentrum impfen lassen. Bei der Anmeldung hakte es jedoch. Hier sind Nachbesserungen nötig.

Zuerst kam die erfreuliche Nachricht: Das Impfzentrum Kissing öffnet endlich, Anmeldungen sollen ab Montag möglich sein. Eine große Erleichterung für die Menschen Landkreis. Doch dann hatten viele Impfwillige hatten Schwierigkeiten, sich über das Portal der bayerischen Impfzentren anzumelden, waren enttäuscht. Um das zu ändern, ist eine bessere Kommunikation des Landratsamtes nötig.