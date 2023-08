Bilanz nach einem Jahr: Jugendtreff in Kissing ist ein Gewinn

Plus Nah an der Lebensrealität, flexibel und herzlich: Der Jugendtreff Saphir in Kissing ist seit seiner Neueröffnung aufgeblüht – und mit seinem Konzept erfolgreich.

Der Start für die beiden Jugendarbeiter war nicht leicht. Eine verwaiste, in die Jahre gekommene Einrichtung, fehlendes Zubehör: "Das ist ein Prozess und wächst mit der Zeit", hatte Florian Schweda damals prophezeit. Im vergangenen September übernahmen Schweda und Claudia Riedel das Jugendzentrum, passten ihr Konzept kontinuierlich an und betreiben heute den lebendigen Treffpunkt Saphir. Ein großer Gewinn für die Gemeinde – denn für Kinder und Jugendliche gab es zuvor kaum Anlaufstellen.

Das Kissinger Jugendzentrum eröffnete neu

Weg mussten zuerst die dunklen Wandfarben, kaputte Ausstattung, der Münzeinwurf an Billardtisch und Kicker. Dann kamen die neuen Möbel, Barhocker, ein großer Tisch. Spiele, eine Nintendo Switch, ein Lautsprecher zum Musikhören. Dann die Ausflüge in die Trampolinhalle, Kekse backen, Basteln, gemeinsam Filme schauen. Schon zur Eröffnung rannten ihnen die Jugendlichen fast die Türen ein, jetzt stehen regelmäßig viele Fahrräder vor dem Gebäude. Halbe Schulklassen verabreden sich, es wird zusammen gekocht und gespielt.

