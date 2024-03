Das Bündnis bereichert die Gemeinschaft in Friedberg

Plus Friedberg setzt mit dem Bündnis ein wichtiges Zeichen. Der Zusammenschluss fördert den Austausch und stärkt die Demokratie. Jetzt nicht nachlassen.

Demokratie kommt nicht von allein. Demokratie muss jeden Tag neu gelebt und gedacht werden. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen und sich in der Gesellschaft einbringen. Durch das neue Friedberger Bündnis für Demokratie und Vielfalt setzt die Stadt ein wichtiges Zeichen - nicht nur für Gegner, sondern ebenso für die Befürworter. Die Friedberger markieren ihr Revier und machen deutlich: Friedberg gehört Menschen, die den demokratischen Grundgedanken teilen und die Menschenrechte achten. Das Bündnis darf jetzt allerdings nicht einschlafen, sondern muss aktiv bleiben und sich weiterentwickeln.

Der Zusammenschluss der unterschiedlichsten Organisationen fördert den Austausch untereinander. Dabei ist es sinnvoll, das Bündnis möglichst heterogen aufzustellen, also viele verschiedene Sichtweisen zuzulassen. Denn wenn sich jeder einbringt, müssen sich auch alle mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Das stärkt die Kommunikation und die Debattenkultur.