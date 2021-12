Zurück zum guten alten 36er? Der ÖPNV in Friedberg steckt im Stau

Plus Fragt man in Friedberg herum, wünschen sich nicht wenige den guten alten 36er-Bus zurück. So richtig zufrieden ist keiner mit dem öffentlichen Personennahverkehr.

Wäre die Rückkehr zum 36er-Bus eine Lösung? Nein, denn er war zwar schneller als die heutige Bus-Tram-Kombination, aber das war auch das Einzige, was die ruckelige, oft überfüllte Linie komfortabler gemacht hat. Die echte Alternative ist mittlerweile die Paartalbahn. Allein schon ihre Existenz inklusive des zum Glück geretteten Viertelstundentaktes zeigt, dass das ÖPNV-Netz durchaus ausgebaut wird.

