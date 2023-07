Ein Fest für alle - das Reggae in Wulf macht es vor

Ein Riesenspaß trotz Regenschauer: Das Festival in Wulfertshausen ist bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beliebt. Das ist eine große Leistung.

Am vergangenen Wochenende strömten so viele Menschen zum Reggae in Wulf, wie in der kleinen Gemeinde Wulfertshausen erst wohnen. Am Freitag 2000, am Samstag 2500 Gäste, darunter Kinder, Jugendliche, Erwachsene jeden Alters - wie schafft ein Festival es, alle anzusprechen? Mit einer tollen Organisation und viel Herz, das auf dem Festgelände zu spüren war.

Das Reggae in Wulf war ein Erfolg

Zum 20. Mal stellte der Verein Wulf United das Event auf die Beine. Eine lange und liebgewonnene Tradition: Nicht einmal dunkelgraue Wolken und Regenschauer konnten die Besucherinnen und Besucher vom Tanzen und Feiern abhalten. Das geht auf ein stimmiges und ganzheitliches Konzept des Festivals zurück. Es gab einen guten Musikmix, eine Verteilung zwischen Hauptbühne und einem Tanzzelt. Eine gemütliche Ecke mit Lagerfeuer, Riesenseifenblasen für Kinder, ein vielfältiges Angebot für Essen - und ein wunderbares Miteinander. Ein Lob an die Organisatoren des Festivals.

