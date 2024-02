Förderdschungel für Gemeinden abschaffen

Plus Dorferneuerung oder Eler-Porgramm? Schmiechen braucht viel Fachkenntnis, um in den Genuss von Zuschüssen zu kommen.

Auch Schmiechen will für Unterbergen die Dorferneuerung vorantreiben. Über eine Million Euro soll das Projekt kosten. Das ist eine Summe, die eine so kleine Gemeinde nicht alleine finanzieren kann. Deshalb ist die Kommune auf Fördergelder angewiesen. Und hier muss man genau wissen, welche Töpfe gerade angezapft werden können.

Für die kleine Dorferneuerung gibt es zwar fast 100.000 Euro mehr Geld, aber es steht in den Sternen, ob Schmiechen in den Genuss dieses Programms überhaupt kommt. Da ist es richtig, auf Sicherheit zu setzen. Bürgermeister Josef Wecker zeigt mit seinem Vorschlag, sich für das „Eler-Programm“ (Entwicklung des ländlichen Raums) zu bewerben, die richtige Richtung auf. Für Schmiechen gebe es dann zwar 450.000 Euro, aber dafür wird über den Antrag schneller entschieden. Der schnellere Baubeginn könnte wiederum eine Kostenersparnis bringen.