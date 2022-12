Friedberg braucht kein privates Feuerwerk

Plus Einige Friedberger stören sich am Trend von privatem Feuerwerk an Neujahr. Dafür gibt es gute Gründe und eine einfache Lösung.

In Friedberg regt sich zunehmend der Widerstand gegen privates Feuerwerk in der Silvesternacht. Die Stimmen nach einer umweltfreundlichen Alternative zum jährlichen Böllern werden sowohl im Stadtrat als auch durch private Initiativen lauter. Und das ist auch gut so.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen