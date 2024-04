Gegen die Einsamkeit: Seniorentreffen sind für viele ein Lichtblick

Plus Das Seniorenfrühstück in Kissing hat sich zu einer Institution entwickelt – und ist mehr als nur ein gemeinsames Essen. Über Engagement, das sich lohnt.

Über 50 Seniorinnen und Senioren treffen sich monatlich zu einer kurzen Andacht und einem gemeinsamen Frühstück. Dieses Angebot ist vor genau 13 Jahren entstanden, fand 125 Mal statt und hat sich zu einer regelrechten Institution entwickelt. Es ist mehr als ein gemeinsames Essen: Denn viele der Besucherinnen und Besucher kommen beladen, wie es heißt. Mit Sorgen, Trauer, Alltagssorgen, Einsamkeit. Für viele ist das monatliche Beisammensein ein Lichtblick.

Das heißt nicht, dass bei den Treffen bedrückte Stimmung herrscht – ganz im Gegenteil. Es wird ausgelassen geratscht und sich ausgetauscht, jeder ist willkommen, niemand fühlt sich allein. Das geht auch auf das Gründungsteam zurück, das sich mit viel Herzblut und Enthusiasmus der Organisation widmet. Seinem Einsatz, der nicht selbstverständlich ist, gebührt Lob. Denn damit wird die Seniorenarbeit in Kissing um ein schönes Angebot bereichert.