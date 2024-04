Gute Laune im Stadtrat: Warum nicht immer so?

Plus Bei der Diskussion über Elektro-Roller in Friedberg wurde es unverhofft lustig im Stadtrat.

Über Elektroroller lässt sich viel Negatives sagen, aber sie schaffen etwas, dass sonst nichts und niemand schafft: gute Laune im Friedberger Stadtrat.

Auslöser der fröhlichen Stimmung und damit schon fast friedensnobelpreisverdächtig war Paul Trinkl, der von seinem tapferen Selbsttest mit den E-Scootern berichtete. Wie er es schaffte, an einem Tag 50 Euro zu verfahren und gleichzeitig auch noch nach Hügelshart schieben musste - der Gedanke zauberte seinen Stadtratskolleginnen und -kollegen sofort ein Lächeln auf die Lippen.