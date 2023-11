Metzger-Saal schließt: Zu viel Bürokratie ist eine Gefahr für die Demokratie

Plus Für alles gibt es Regeln. Im Übermaß ist das schädlich. Die Schließung des Saals in der Gaststätte Metzger in Wulfertshausen zeigt, dass die Auswirkungen weitgreifend sind.

Es ist eine bittere Nachricht für Friedberg. Der Saal in der Gaststätte Metzger in Wulfertshausen ist bald nicht mehr nutzbar. 50 Jahre war der Raum Treffpunkt für Hochzeiten und Vereinsveranstaltungen – eben ein Ort, in dem die Gesellschaft zusammenkommt. Das ist ungemein wichtig für eine Stadtgemeinschaft. Allzu viele solcher Veranstaltungsstätten gibt es aber in Friedberg nicht mehr. Das liegt auch an einer Regelungswut, die mehr schadet, als nutzt. Die Auswirkungen sind fatal.

Beim Metzger-Saal ist es der Brandschutz, der teure Maßnahmen vorsieht, bei anderen Themen geht es um den Datenschutz oder Lärmschutz. Schutz, Schutz, Schutz – vor allem und jedem soll der Einzelne geschützt werden. Nun ist Sicherheit tatsächlich ein wichtiges Grundrecht, ohne das in einer Gesellschaft nichts geht. Zu viel davon schadet jedoch. Dass der Staat zum Teil selbst übergriffig wird und sein Schutzversprechen damit ad absurdum führt, ist nicht im Sinne von Gesetzgebung.

