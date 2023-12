Sehnsucht nach Weihnachtsfrieden im Wittelsbacher Land

2023 ist kein einfaches Jahr, die Zukunft ungewiss. Viele Menschen in Aichach-Friedberg wünschen sich Weihnachten vor allem friedvolle Tage. Gibt es ein Rezept?

Man hat das Gefühl, viele Menschen erreichen dieses Jahr mit letzter Kraft das Weihnachtswochenende. Krankheitswellen in Büros und Werkstätten, Familien und Schulen schwächten die Menschen. Der kurze Advent mit unglaublich vielen Veranstaltungen setzte in unserer Erlebnisgesellschaft viele unter Druck. Und 2023 war trotz des Endes der Pandemie nicht immer das einfache, sorglose Jahr, das sich viele so sehr ersehnt hatten.

Die Weltlage belastet die Menschen auch im ruhigen Landkreis Aichach-Friedberg. Hinzu kommen gesellschaftliche Spannungen, die sich unter anderem im Ergebnis der Landtagswahl widerspiegelten, aber auch der Kraftakt, immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Teilen der Welt aufzunehmen. In Familien sind die Folgen der Pandemie noch spürbar, Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Und dann mitten im Sommer ein Unwetter, das vor allem im Landkreis-Süden aus dem Nichts viele Häuser beschädigte, Menschen ans Limit brachte.

Gerade in solchen Krisen, aber auch jetzt in der Weihnachtszeit zeigte und zeigt sich einmal mehr die große Stärke, der Zusammenhalt im Wittelsbacher Land. Viele, viele Bürgerinnen und Bürger zeigten sich großzügig bei den zahlreichen Spendenaktionen, den Wunschbäumen und auch im Ehrenamt. Sie freuten sich, auf den Adventsmärkten zusammenzukommen, alte Bekannte zu treffen.

Und jetzt ist das Weihnachtswochenende endlich da. Ein Großteil von uns wünscht sich einfach Ruhe, Zeit für unsere Lieben, lichtvolle Tage. Uns in der Redaktion, die wie viele andere in den Wochen vor Weihnachten auf Hochtouren rotierten, hat dieses Jahr im Stapel der Weihnachtspost ein Gedanke besonders gut gefallen. Er stammt von dem Dichter Christian Morgenstern und lautet: "Den Puls des eigenen Herzens fühlen. Ruhe im Innern, Ruhe im Äußern. Wieder Atem holen lernen, das ist es."

Das ist es tatsächlich - und mit diesen Sätzen wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein friedvolles, geruhsames, erfülltes Weihnachtsfest.