Tempo 30 täte auch der Hörmannsberger Straße gut

Plus Die Meringer Ortsmitte bekommt endlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das könnte auch an anderer Stelle in Mering Entlastung für die Anwohner bringen.

Zäh genug war es wirklich. Doch jetzt hat Mering die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer im Zentrum endlich auf den Weg gebracht. Die nötige rechtliche Grundlage liefert ein schalltechnisches Gutachten. Es ist eine gute Entscheidung. Langsamere Autos verursachen weniger Verkehrslärm. Radfahrer und Fußgänger sind sicherer unterwegs. Zudem erfüllt die Regelung einen lange gehegten Wunsch vieler Meringerinnen und Meringer.

Bürger in Mering wünschen sich Tempo 30

Dieser kam bei Gelegenheiten des Austauschs, seien es die jährlichen Bürgerversammlungen oder Angebote zur Bürgerbeteiligung von Planungsbüros, immer wieder zur Sprache. Auch bei der jüngsten Seniorenbefragung war die Rückmeldung eindeutig. Der Aussage, dass in Mering ein verkehrsberuhigtes Zentrum fehlt, stimmten 76 Prozent der Befragten zu. Es ist der höchste Zustimmungswert, was Mängel in Bezug auf den öffentlichen Raum in Mering betrifft. Die Entscheidung ist ein weiterer Schritt vorwärts für die Zukunft der Ortsmitte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen