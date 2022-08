Viele Kinder können nicht schwimmen: Wasserwacht ist wichtiger denn je

Plus An den Seen im Landkreis Aichach-Friedberg sind unzählige Ehrenamtliche der Wasserwacht im Einsatz. Ihre Arbeit ist unentbehrlich - und wird immer wichtiger.

Bei hohen Temperaturen sind die Liegestrände der heimischen Seen voll. Kinder spielen am flachen Ufer, Jugendliche belagern Badeinseln, Schwimmerinnen und Schwimmer ziehen ihre Runden. Die Wasserwacht ist an den größeren Gewässern wie dem Mandichosee in Merching vor Ort. Ihr aufmerksamer Blick auf die Badegäste rettet Leben - und wird in Zukunft noch bedeutender. Denn die Pandemie und auch die jüngsten Ereignisse haben sich gravierend auf die Schwimmausbildung von Kindern ausgewirkt.

