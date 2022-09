Volksfestplatz: Friedberg hat mit Pflichtaufgaben genug zu tun

Plus Regelmäßig werden städtische Projekte teurer als geplant. Die Stadt sollte sich endlich ein realistisches Bild von den Kosten ihrer Investitionen machen.

Man muss kein Hellseher sein, um diese Voraussage zu wagen: Die Umgestaltung des Friedberger Volksfestplatzes wird noch lange auf sich warten lassen. Auch mit einer finanziellen Beteiligung des Landkreises für die Bushaltestellen ist die Millioneninvestition für die Stadt kaum zu stemmen. Und politisch auch schwer zu rechtfertigen, wie Claudia Eser-Schuberth von den Grünen ganz richtig anmerkte.