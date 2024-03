Weddingparty in Mering ist ein Erfolgsmodell

Plus Mit Frauenpower präsentieren sich 15 Unternehmerin aus der Region beim Schlosserwirt in Mering.

15 Unternehmerinnen aus der Region machen etwas ganz richtig: Statt sich in einen Konkurrenzkampf zu begeben, vernetzen sie sich miteinander. Sie schließen sich zusammen und veranstalten in Mering im Hotel und Restaurant Schlosserwirt zum ersten Mal eine Weddingparty.

Was sonst eher in größeren Städten anzutreffen ist, ist in Mering mit seinen 15.000 Einwohnern ein großer Erfolg geworden. Die Frauen um Maria Bader-Kretschmer und Birgit Bader haben mit viel Kraft und Energie den Hochzeitsbegeisterten eine Veranstaltung geboten, die neue Trends aufzeigt und Inspirationen bietet. Dabei hatten die über 200 Gäste die Möglichkeit, in kleinerem Rahmen persönlich mit den verschiedenen Anbieterinnen in Kontakt zu kommen.

