Aus Geldnot: Merching überlegt, Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen

Die Gemeinde Merching hat Probleme, ihre laufenden Ausgaben zu bestreiten. In den Haushaltsberatungen geht es deswegen um unangenehme Schritte.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sollten in Merching angehoben werden. Dieser Vorschlag stand zumindest im Rahmen der aktuellen Haushaltsberatung zur Debatte. Grund war, dass die Einnahmen und die Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt voraussichtlich nicht mehr ausgeglichen werden können – und auch die Erwirtschaftung der gesetzlich notwendigen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgung ist ab 2024 nicht mehr sichergestellt.

Die Überlegung der Gemeindeverwaltung, bei der Kämmerin Alexandra Hagen federführend ist, war folgende: Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden deutlich ansteigen. Das liegt an den voraussichtlich notwendigen Darlehensaufnahmen für die Investitionen ab kommendem Jahr, den laufenden Kosten für den Erweiterungsbau der Schule und dem Betrieb einer neuen Kindertagesstätte.

Hinzu kommen steigende Personalkosten und die allgemeine Inflation. Dadurch ist der Haushalt 2024 kaum noch ausgleichbar. Einsparen lässt sich im Verwaltungshaushalt kaum etwas, weil es sich bei den freiwilligen Leistungen meist nur um geringe Beträge handelt – die übrigen Ausgaben sind zur Aufrechterhaltung der Gemeinde und der Verwaltung sowie den Betrieb bestehender Einrichtungen notwendig.

Merching hat viele Ausgaben und muss deswegen die Einnahmen verbessern

Als Lösung müssten deshalb die Einnahmen verbessert werden. Laut der Kämmerin besteht aktuell nur die Möglichkeit, die Hebesätze zu erhöhen – alle übrigen Gebühreneinnahmen seien größtenteils schon kostendeckend festgelegt oder nicht änderbar, führte Hagen aus. Damit könne man den Verwaltungshaushalt zwar nicht sanieren, aber verbessern. In Merching beträgt der Hebesatz sowohl für die Gewerbesteuer als auch für die Grundsteuer A und B aktuell 340 Prozent. Hagen schlug vor, diesen jeweils auf 350 Prozent anzuheben, was insgesamt 44.000 Euro Mehreinnahmen bedeutet hätte – auch wenn dies natürlich nicht beliebt sei, unterstrich Hagen.

Bürgermeister Helmut Luichtl sprach sich dafür aus, und plädierte, die Erhöhung wie vorgeschlagen in kleinen Schritten anzupassen, anstatt in großen Sprüngen nach oben zu gehen. Man könne dann immer noch nachbessern. Es wirkte beinahe, als wäre die Abstimmung nur eine Formsache. Doch dann meldete sich Josef Failer zu Wort: „Liebe Frau Hagen. Sie sind etwas pessimistisch“, begann er freundlich. Failer führte aus, dass die Kämmerin hervorragende Arbeit leiste, aber am Ende sei der Haushalt immer wesentlich besser, als zunächst von Hagen angenommen. Er rechnete vor, dass höhere Abgaben ans Landratsamt geringere Schlüsselzuweisungen bedeuten würden.

Kritiker wollen Bürger nicht noch mit Steuererhöhungen belasten

Mit dem Hebesatz der Grundsteuern werde man tatsächlich eine Erhöhung der Einnahmen erzielen können – er erinnerte aber daran, dass die letzten zwei Jahre für die Bürger eine massive Einschränkung bedeutet hätten: Miete, Abgaben in der Landwirtschaft, Lebenshaltungskosten seien deutlich gestiegen. Wolle man die Bürger zusätzlich noch mehr belasten? Failer war der Ansicht, dass man langfristig denken müsse: Wenn die massiven Ausgaben der Gemeinde erst einmal getätigt wären, würde es nicht mehr so problematisch aussehen. Es kämen ja schließlich auch Zahlungen wie Zuschüsse wieder zurück.

Ähnlich sah es Wolfgang Teifelhart. Er plädierte dafür, ein Zeichen zu setzen, dass es irgendwo Grenzen gäbe. Man könne die Zahlungen nicht immer weiter in die Höhe schrauben. Es sei nicht gut, wenn man den Sachbearbeitern jedesmal einen wunderbaren Haushalt zeige, sondern sie sollten die Realität sehen. Bei anderen Gemeinden sähe es finanziell auch nicht gut aus – wenn „die Oberen“ kumuliert im Landratsamt darauf gestoßen würden, müsste man auch irgendwann einmal reagieren, war er der Ansicht.

Markus Storch teilte diese Ansicht: Man müsse die finanziellen Belastungen klar aufzeigen, quasi zum Demonstrieren auf die Straße gehen. Thomas Schwarz konterte: „Heißt dann, ein Zeichen setzen, das Problem zu verschieben?“ Es müsse schließlich ein Haushalt aufgestellt werden. Es sei genau richtig, wie Hagen vorgehe. Luichtl gab ihm Rückendeckung: Letztendlich müsse man das dem Landratsamt vorlegen können. Alexandra Hagen konnte die Einwände nachvollziehen, plädierte aber dafür, nachhaltiger mit den Ausgaben umzugehen. Bernd Waitzmann empfahl, darüber nachzudenken, wo man die Ausgaben kürzen könne. Letztendlich sprach sich die Mehrheit mit 8:6 Stimmen knapp gegen eine Erhöhung der Hebesätze aus.