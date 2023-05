Bayermünchinger feiern mit einem Heimatabend ihr Jubiläum

Seit 70 Jahren gibt es den Trachtenverein Bayermünching in Merching. Die Jugend zeigt mit viel Elan, was sie schon alles können.

Nach dreijähriger pandemiebedingter Veranstaltungspause konnten die Bayermünchinger erstmals wieder unter dem Leitgedanken "Sitte und Tracht der Alten wollen wir erhalten" auf der Bühne ihr Können beweisen. Und feierte sein 70-jähriges Bestehen mit einem abwechslungsreichen Jubiläumsheimatabend.

Mit dem Aufmarsch zogen die Jugend und die Aktiven hinter der Fahne durch die voll besetzte Mehrzweckhalle ein. Erstmals seit seiner Ernennung zum ersten Vorsitzenden eröffnete Michael Rohrmair den Heimatabend. Neben den Ehrenmitgliedern begrüßte er Trachtenvereine aus dem Bezirk und dem Landkreis, Paten- und Ortsvereine sowie den zweiten Bürgermeister Markus Storch, Bürgermeister Peter Hammer aus Penzing und die beiden Landtagsabgeordnete Christina Haubrich und Peter Tomaschko.

Nach den Grußworten des Vorsitzenden überreichte der zweite Bürgermeister eine Spende für die Jugendkasse. Der bekannte Hochzeitslader „Tyroller Sepp“ führte durch das Programm. Musikalisch begleitet wurden die Trachtler von der Trachtenkapelle Steindorf.

Die Vorplattler Patrick Gaigl und Florian Zeneli stellten das Programm zusammen und zeigten mit den Aktiven und der größeren Jugend die Plattler „Wendlstoana“ und „Häuslratz“, das Highlight den „Kronentanz“ sowie den Showplattler „Holzhacker“ als krönenden Abschluss.

Kinder singen die Gickerl Polka "Kikeriki"

Mit 18 Kindern probten die Jugendleiterinnen Diana Pfaffl und Sabine Rohrmair die letzten Wochen fleißig und führten die beiden Tänze „Schlamperei“ und „Ennstaler Polka“ auf. Die Kinder sind aber auch musikalisch und sangen in Mundart aus voller Brust unter der Leitung von Ursula Christian die Gickerl Polka „Kikeriki“. Weitere volkstümliche Musik aus den eigenen Reihen präsentierten die Bayermünchinger in zwei Musikblöcken. Das jüngste musikalische Duo bestand aus den Schwestern Lana (18) und Theresa (8). Sie zupften an den Harfen das Stück „I bin a kloane Pumpernickl“.

Der Christian Dreigsang (Ursula, Doris und Siegfried Chistian) sang „Fahr i auffi auf Linz“ und wurde dabei von Florian Zeneli auf der Ziach begleitet. Gemeinsam musizierten sie als die Bayermünchinger Ziachmusi und hatten die „Karl Polka“ und „Sunnleitn 76“ im Repertoire. Die „Bayermünchinger Beidl Buam“ mit Michael Rohrmair am Kontrabass, Florian Zeneli und Florian Glaser an der Ziach und Patrick Gaigl an den Klanglöffeln und der Trommel gaben „Kathrin Boarischer“ und „Unser Himmel weiß und blau“ zum Besten.

Unter dem Namen „Miggda Musi“ haben sich Florian Zeneli, Michael Klostermayr, Bernhard Mastaller und Stefan Lichtenstern zusammengeschlossen und sich Markus Helfer ausgeliehen. Sie spielten die „Flachviertler Polka“ und den „Troadkasten Boarischen“.

Die Bezirks- und Patenvereine kamen nicht nur mit allerlei leckeren deftigen und süßen Geschenken (von Schokolade, Brot und Wurst sowie Bier und Schnaps war alles dabei) sondern beteiligten sich auch am Programm. Die Bezirksgruppe zeigte den „Gauschlag“ und der Patenverein "D'Lechauer" Königsbrunn den Haushammer-Plattler. Mit dem Ehrentanz „Mühlradl“ warteten die Trachtler des Patenvereins "D'Illertaler" Vöhringen auf.

Anna Wurm ist das letzte lebende Gründungsmitglied

Für langjährige Treue zum Verein wurden geehrt (von links): Antonia Berghofer, Gründungsmitglied Anna Wurm (mit Begleitung), dazwischen Alfred Vogl, Alois und Rita Bierl und Vorsitzender Michael Rohrmair. Foto: Martina Schneemayer

Zahlreiche Ehrungen konnten ebenfalls wieder vorgenommen werden. Michael Rohrmair ehrte für 40-jährige Treue zum Verein Alfred „Fredi“ Vogl geehrt. Fredi war als Revisor (1981-1984), zweiter Vorplattler (1984-1987) und Beisitzer (2011-2014) für den Verein tätig. Die Ehrennadel für 50-jährige Mitgliedschaft ging an Antonia Berghofer sowie an Rita und Alois Bierl. Alois war neun Jahre zweiter Kassier (1975-1984) und Rita war in dieser Zeit zwei Amtsperioden zweite Schriftführerin und anschließend erste Schriftführerin. Vor 70 Jahren hat Anna Wurm den Verein mitgegründet und aufgebaut. Für ihren Einsatz und ihre Treue wurde ihr, dem letzten lebenden Gründungsmitglied, eine Urkunde überreicht.