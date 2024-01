Beim Fasching in Merching ist dieses Jahr wieder viel geboten

Vom Kesselfleischessen über ausgelassene Partys bis hin zum rauschenden Bürgerball - beim Merchinger Fasching ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Fasching in Merching ist auch in diesem Jahr wieder kunterbunt und voller fröhlicher Veranstaltungen. Richtig zünftig und sehr lecker wird der Faschingsauftakt des Trachtenvereins Bayermünching: Am Freitag, 26. Januar, laden sie wieder um 19 Uhr zum traditionellen Kesselfleischessen in die Trachtenstube unter der Mehrzweckhalle ein.

Mit einer rauschenden Ballnacht beginnt am Samstag, 27. Januar, der beliebte Bürgerball (Schwarz-Weiß-Ball) in der Mehrzweckhalle , der Tanzbegeisterte aus nah und fern anlockt. Es spielen Cornelius and Friends, ab 22 Uhr öffnet eine Cocktailbar und es gibt wieder attraktive Preise zu gewinnen. Der Gasthof Aumiller übernimmt die Bewirtung. Noch gibt es Karten zu 19 Euro, die seit 8. Januar in der Gemeindeverwaltung, Telefonnummer 08233/744110 erworben werden können. Auch an der Abendkasse ab 19 Uhr gibt es Karten zu kaufen.

Der Merchinger Feuerwehrball findet am Samstag, 3. Februar statt