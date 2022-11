Bürgersolaranlage in Merching geht als Geschenk an die Gemeinde

Plus Die Sonnenkollektoren produzieren seit 20 Jahren Strom. Bei Gründung war es die erste Bürgersolaranlage im Landkreis.

Die Merchinger Ver­bandsschule erhält in den kom­men­den Jahren immer mehr kos­tenlosen Strom. Die Bürgersolar­anlage fällt ab Jahresende Stück für Stück aus der EEG-Förderung. Die „Solarprojekt Merching, GbR“ hat nun auf ihrer Gesellschafterver­sammlung einstimmig beschlos­sen, die Stromkollektoren nach und nach der Gemeinde Merching zu schenken, damit die Schule die weiterhin produzierte Energie nut­zen kann.