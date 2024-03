Die „Lieblingsstücke“ füllen in Merching die Halle

Mit Schwung ins Frühjahr: Beim Konzert des Musikvereins Merching standen Lieblingsstücke im Fokus. Das kam beim Publikum gut an.

Tosender Applaus war der Lohn für das gelungene Frühjahrskonzert des Musikvereins Merching. „Lieblingsstücke“ lautete das Motto. Die Musikerinnen und Musiker spielten sich unter der Leitung von Franziska Bey­erlein quer durch alle Genres der Musik. Aus allen Stilrichtungen hatten sie ihr Lieblingsstück ausge­sucht. „The Entertainer“ gefiel ihnen am besten aus den Ragtime-Kom­po­­sitionen.

Volle Mehrzweckhalle in Merching

Die Besucherinnen und Besucher in der fast voll besetzten Mehrzweckhalle teil­ten diese Meinung offensichtlich. Ebenso bei der Kategorie Pop: Ein Querschnitt der Welthits von ABBA traf voll ins Schwarze. Mit dem Titel des nächsten Stückes konnten viele Zuhörerinnen und Zuhörer zunächst nichts anfangen, aber Theresa Merkl führte mit vielen kleinen Anekdoten gekonnt durch das Programm. „Cinderella's Dance“ kannte dann doch jeder, ist es doch die Titelmelodie des Films „Drei Nüsse für Aschenbrödel“.

Die Melodien aus dem „König der Lö­wen“ bedurften keiner großen Erklä­rung. Das Solo auf dem Flügelhorn meisterte Andreas Pimpl. In ver­schie­denen ungewöhnlichen Taktar­ten, die auch wechselten, war „Se­re­nade for Wind Band“ komponiert. Das Orchester schaffte auch das spielend.

Lange konnten die Merchinger nicht in eigenen Räumen proben

Weiter ging es lateinameri­kanisch mit „Brasil Tropical“. In der Kategorie „Body Percussion“ be­wies das Orchester sei­ne Vielseitigkeit. Im „Clapping Song“ wurde, wie der Name schon sagt, weniger musiziert als ge­klatscht. Das Publikum tat das auch mit Freude. Mit den bekannten Film­melodien von Ennio Morricone, „Bo­hemian Rhapsody“ von Queen und „Mackie Messer“ steuerten die Mu­siker auf den Höhepunkt des Kon­zerts zu. Riesenapplaus und Zuga­benforderungen waren die Folge. Es gab noch den „Pink Panther“. Dieser endet mit „Heu­te ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage“. Und das steht schon fest: Wer den Musikverein Mer­ching wieder live erleben möch­te, hat dazu am 20. Ju­li Gelegen­heit. Das Orchester spielt dann die Sommerserenade am Mandicho­see.

Der Musikverein Merching betreibt ein großes Blasorchester. Nicht we­ni­ger als 33 Musikerinnen und Musiker standen auf der Bühne. Die vielen Proben hatten sich ge­lohnt, obwohl sie unter teils widrigen Umständen stattgefunden hatten. Bei dem schweren Unwetter im ver­gangenen Sommer war der Proben­raum so stark beschädigt worden, dass er nicht mehr bespielbar war. Die Vorsitzende Hannah Hintersber­ger bedankte sich noch einmal bei den anderen Merchinger Vereinen, unter ande­rem der Chorgemein­schaft, der Feu­erwehr dem Trach­ten­verein Bay­ermünching, die das Blasor­ches­ter in ihre Räume ließ. Seit diesem Monat ist nun alles wie­der hergerichtet.