Ein Waldsofa kommt an die Wassertretanlage in Merching

Seit kurzem gibt es auf der Fischer-Insel in der Merchinger Paar etwas ganz besonders Erholsames: Ein Waldsofa. Gestiftet wurde es von der Ortsgruppe der Grünen. Das Team vom Bauhof bereitete das Fundament für das angenehme Ruheplätzchen vor.

Wassertretanlage in Merching: Besucher kommen auch von außerhalb

Christina Haubrich, Ortssprecherin und Landtagsabgeordnete der Grünen, dankte dem Bauhof für die Unterstützung. Sie war schon immer von der Wassertretanlage an der Paar, die auf Initiative der Freien Wähler installiert wurde, begeistert: „Das nachhaltige Konzept, das die Freien Wähler hier umgesetzt haben, hat durch seine Nachhaltigkeit Vorbildcharakter." Begeistert beobachtet sie aber auch, wie viele Menschen auch außerhalb Merchings diesen Platz nutzen, denn sie ist gleichzeitig auch Präsidentin des Deutschen Kneipp-Bundes. Bei den hohen Temperaturen, tut eine Runde Wassertreten ungemein gut. Besonders nachmittags habe das Wasser auf den Organismus eine wunderbar beruhigende Wirkung. Sehr wohltuend sei es außerdem, mit dem Storchengang das Wasser zu treten, rät sie. Dabei wäre eine optimale Benetzung des Fußes gewährleistet. "Ich laufe immer zwei Runden", verrät sie. Ganz wichtig sei es aber immer, darauf zu achten, dass das Wasser zwar erfrischend ist, aber nie weh tut – und, dass man nach dem Kneippen immer darauf achtet, wieder warmzuwerden.

Haubrich empfiehlt Armbäder: „Wenn man das gegen Mittag macht, ist man sofort wieder fit und erfrischt!“ Kneippen hat sich mittlerweile über Deutschland hinaus in die ganze Welt verbreitet. In Südkorea ist das Kneippen übrigens gerade total hip, weiß Haubrich. Sie erzählt, dass es auch immer wieder Kneippiaden gibt, an denen sich die Kneipp Begeisterten austauschen und vernetzen. 2023 fand sie in Wien statt. Das Jahresmotto ist diesmal: „Gemeinsam natürlich leben.“ „Deswegen ist das Konzept hier in Merching so genial, denn die Anlage ist in einem Gewässer, das schon da ist und man braucht kein extra Trinkwasser.“