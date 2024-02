In Merching ist wieder Rama Dama

Am 16. März sind alle zum großen Frühjahrsputz "Rama Dama" in der Gemeinde Merching eingeladen.

Kurz vor Frühjahrsbeginn sollen auch Merchings Fluren wieder richtig sauber werden: Die Jugendbeauftragten Natalie Lang und Simon Greipel laden zum Rama Dama am Samstag, 16. März ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Hintereingang des Rathauses – von dort aus starten alle in kleinen Gruppen in verschiedene Richtungen, um möglichst effektiv Müll zu sammeln.

Beim Rama Dama in Merching können auch Kinder mitmachen

Mitzubringen sind idealerweise Eimer oder Müllsack und Handschuhe, wenn vorhanden eine Müllzange. Kinder ab acht Jahren können auch ohne Eltern/Erziehungsberechtigte unter der Aufsicht der Veranstalter teilnehmen. Um 12.30 Uhr treffen sich dann alle wieder am Bauhof, um den gesammelten Müll zusammen zu sortieren.

Wer in einem anderen Ortsteil startet, kann seine Fundstücke auch direkt mittags am Bauhof vorbeibringen. Auf alle fleißigen Helferinnen und Helfer wartet dort eine gemeinsame kleine Brotzeit. Weitere Informationen unter: jugendbeauftragte.gemeinde.merching@gmx.de. (crp)