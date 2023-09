Kanu, Wasserrutsche und Ausflüge mit dem Merchinger Ferienprogramm

313 glückliche Kinder und Jugendliche, 61 vielfältige Programmpunkte, 33 engagierte Veranstalter - das Organisationsteam zieht Bilanz.

Kindergartentasche und Schulranzen sind zwar schon wieder im Einsatz – doch die Erinnerung an unvergesslich schöne Sommerferien ist noch ganz frisch. In Merching konnten 313 Kinder und Jugendliche den Sommer daheim so richtig genießen. „So viele Teilnehmer gab es noch nie“, freuen sich die Jugendbeauftragten Natalie Lang und Simon Greipel.

Für jeden war etwas dabei

Eine Vielfalt mit am Ende 61 verschiedenen Angeboten garantierte, dass sicher für jeden Geschmack und jedes Temperament etwas dabei war. Wie am Meer durfte man sich im Malkurs fühlen, Musikalische konnten nicht nur ihre Stimmbänder trainieren, sondern sich sogar bei einer Schatzsuche auf ihr feines Gehör verlassen. Es gab Bastelaktionen, bei dem ein ganzes Schattentheater entstand oder mit den Makramee-Mädels geknüpft wurde, Kochen, Nähen und Brotbackaktionen, die Gelegenheit richtig mit Holz zu werkeln, die Möglichkeit sich in verschiedensten Sportarten auszuprobieren und seine Geschicklichkeit zu zeigen. Aber auch die Natur erleben, smartes Lernen trainieren oder erste Schritte beim Scratch-Programmieren versuchen, war im Angebot.

Gerne angenommen wurden auch Ausflüge, etwa in den Bayerischen Landtag oder gemeinsam mit dem Schmiechener Ferienprogramm, ein erlebnisreicher Tag im Skyline Park. Natalie Lang erzählt, dass es überhaupt nicht schwer war, Vereine, Institutionen, Gruppierungen oder auch viele Privatleute zu finden, die diese Aktion unterstützten: „Es war überwältigend, wie viele Programmpunkte bei uns eingingen.“

Spielspaß für die Kleinsten

Auch ein kommerzieller Anbieter ergänzte mit viel Flexiblität und dem passenden Equipment am Mandichosee das Angebot: SUPen, Nachtpaddeln unter einem traumhaften Auguststernenhimmel oder Riverbugball, eine rasantes Wasserbasketball, konnte gebucht werden. Besonders stark machte sich in diesem Jahr der Elternbeirat des Kindergartens. Zwar war er mit Aktionen im Kindergarten selbst immer schon dabei gewesen, aber diesmal weiteten die Eltern das Angebot für die Drei- bis Fünfjährigen deutlich aus. Etwa ein Besuch bei der Feuerwehr oder bei Familie Gelb auf Bauernhof waren so mit Unterstützung der Eltern als Aufsicht möglich. Einiges war auch nur dank der großzügigen Sponsoren aus dem Ort und der Umgebung möglich: Busfahrten oder auch das Sommer-Freiluft-Kino, das wieder bei perfektem Wetter stattfinden konnte.

Schon die Kleinsten durften Abenteuer auf dem Bauernhof erleben Foto: Veronika Jaser

Wer nächstes Jahr wieder mitmachen möchte oder eine tolle Idee für eine unvergessliche Ferienaktion hat, kann sich ab sofort bei den Jugendbeauftragten melden: Die Planungen laufen ab sofort wieder an. Sehr gerne können Interessierte aber auch zunächst bei Rückfragen Kontakt mit den Jugendbeauftragten Natalie Lang und Simon Greipel unter jugendbeauftragte.gemeinde.merching@gmx.de aufnehmen. Die Jugendbeauftragten freuen sich jetzt schon, mit den Helfern auf gemeinsamen Abschlussabend für den gelungenen Sommerspaß, bei dem sie sich mit einem „Dankeschön-Essen“ im Oktober erkenntlich zeigen wollen.