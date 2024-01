Merching zögert noch beim Kauf von Notstromaggregaten

Für den Katastrophenfall wie einen totalen Blackout sollen sich Kommunen auch mit Notstromaggregaten rüsten. Doch für Merchings Räte ist noch zu vieles unklar.

Zur Vorsorge im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls wurde im Landratsamt eine Projektgruppe mit Beteiligung der Kommunen gegründet. Auch Merching soll für ein mögliches Katastrophenszenario sogenannte Leuchttürme schaffen - also Anlaufstellen, wo man sich im Notfall aufhalten und mit warmen Wasser bzw. Strom versorgen kann.

Vorgesehen sind hierfür die Mehrzweckhalle in Merching sowie die Feuerwehrhäuser in Merching, Steinach und Hochdorf. Die Verwaltung wollte nun für alle Merchinger Ortsteile Notstromaggregate in Höhe von knapp 67.000 Euro beschaffen. Im Haushalt wurden bereits 50.000 Euro dafür eingestellt, zwei davon hätten bis Jahresende bereits geliefert werden können. Dies wäre für die Haushaltsplanung, wie Alexandra Hagen verdeutlichte, gut gewesen, da man 2024 mit sehr vielen Kosten rechne, die auf die Gemeinde zukommen.

Teifelhart kann beim Kauf der Notstromaggregate noch Erfahrungen einbringen

Es wurde aber deutlich, dass es für die Ratsmitglieder mit sehr vielen unbekannten Variablen eine schwierige Entscheidung war. Einige konnten sich die Situation nur schwer vorstellen. Josef Failer warf ein, ob es denn tatsächlich so brisant sei, dass man sofort Notstromaggregate beschaffen müsse. Er wolle jetzt keinen Schnellschuss machen, bevor man etwas Falsches kaufe, betonte er.

Auch Wolfgang Teifelhart hatte nichts dagegen, noch einmal darüber nachzudenken: Es wurde deutlich, dass er selbst Notstromaggregate in seinem Betrieb einsetzt und einige Erfahrung dazu einbringen könnte. Rainer Fieber machte daraufhin deutlich, dass eine Verschiebung die Ausschreibung nichtig mache – und da noch kein Haushalt im kommenden Jahr genehmigt sei, sich die Beschaffung dann bis zum Frühjahr hinziehen würde.

Christian Failer schlug dennoch vor, die Entscheidung zu vertagen: Schließlich habe man einen Fachmann in den eigenen Reihen. Die Stimmen für die Verschiebung waren jedoch mit sieben zu wenig. Aber auch zum Kauf kam es nicht: Für die Entscheidung, die geplante Anlage zu kaufen, kamen ebenfalls nur sieben Stimmen zusammen. So wird nun noch einmal über alles genau beraten werden.