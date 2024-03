Merchinger Schule wird aufwendig erweitert

Plus Spatenstich soll schon im März sein. Kleinerer Pausenbereich, Einschränkungen beim Freisport - die Schule muss für den Anbau einige Belastungen durchstehen.

In Merching wird auf Hochtouren geplant und vorbereitet: Mitte März soll der Spatenstich für den Erweiterungsbau der Grund- und Mittelschule stattfinden. Für einen kleinen Ort wie Merching ist das ein bedeutender Meilenstein. Es geht um Millionenbeträge - und das Wohl der Merchinger Kinder.

Keine Gemeinderatssitzung vergeht, ohne, dass irgendein Detail der Schulerweiterung diskutiert wird. Zuletzt war es die Vergabe der losen Möblierung, also Stühle, Schränke, Pulte und ein kompletter Physiksaal im Wert von 630.000 Euro. Die Schlosserarbeiten, die den Verbindungsbau und das Treppenhaus sowie die Fluchtbalkone einschließen, machen rund 460.000 Euro aus. Dieses Gewerk konnte aufgrund des kostengünstigsten Angebots sogar an eine Merchinger Firma vergeben werden.