Schuldenstand wird viermal höher als der Durchschnitt – Finanzen sind angespannt

Plus Die finanzielle Situation in Merching ist durch die zahlreichen Investitionen angespannt. Vor allem der Schuldenstand verändert sich, die Situation ist kritisch.

Von Christina Riedmann-Pooch

Wie kann eine Kommune ihre kostenintensiven Projekte stemmen – und trotzdem leistungsfähig bleiben? Den Verantwortlichen in Merching ist bei den großen geplanten Investitionen bewusst, dass man vernünftig und sehr strikt abwägen muss, wo und wie man das Geld einsetzt. Sonst könne die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auf Dauer nicht garantiert werden.

Merching widmet sich großen Projekten

Anfang März erhielt die Verwaltung der Gemeinde Merching Bescheid, dass der Haushalt 2024 auch vom Landratsamt genehmigt wurde. Wie in den Sitzungen in Merching zuvor ausführlich diskutiert, wiesen die Mitarbeiter des Landratsamts auch auf die Herausforderungen in der Finanzplanung und der Darlehenssituation hin. Allein der Schulausbau wird sich auf lange Sicht insgesamt mit etwa zehn Millionen zu Buche schlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

