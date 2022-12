Unfallflucht: Auto am Parkplatz des Mandichosees angefahren

Ein geparkter Suzuki wird am Parkplatz des Mandichosees angefahren. Der Unfallfahrer entfernt sich einfach. Der Schaden beträgt 1500 Euro.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag in Merching. Zwischen 8.30 Uhr bis 9.10 Uhr wurde ein Suzuki am Parkplatz des Mandichosees an der Staatsstraße angefahren.

Am geparkten Pkw wurde die Fahrertüre erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei einfach vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. (AZ)