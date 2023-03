Verlosung: Workshop mit Hundeforscher Ádám Miklósi

Der bekannte Hundeforscher kommt zum Forum-Verlag nach Merching. Wir verlosen je einen Tag mit dem Hundeforscher.

Immer mehr Menschen sind auf den Hund gekommen, doch der richtige Umgang mit dem neuen Mitbewohner will erst gelernt sein. Das Team des Fachmagazins Der Hund, das bei der Forum Media Group, erscheint, hat nun die Koryphäe auf dem Gebiet der Hundeforschung für einen Workshop gewonnen: Der weltweit bekannte Wissenschaftler Prof. Dr. Ádám Miklósi, mit dem größten und ältesten Forschungsteam zum Thema Haushund in Budapest, kommt zu seinem einzigen Live-Termin 2023 exklusiv nach Merching. Das zweitägige Seminar findet am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, ab 10 Uhr im Verlagsgebäude in Merching statt. Wir verlosen jeweils einmal einen Seminartag unter allen Einsenderinnen und Einsendern.

Bei der Verlosung mitmachen kann jeder, der bis Donnerstag, 23. März, 12 Uhr, eine E-Mail, mit dem Stichwort Hund, an redaktion@friedberger-allgemeine.de schickt. Bitte auch angeben, ob der Workshop am Samstag oder Sonntag besucht werden kann. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. (AZ)