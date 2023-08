Vor dem Kindergarten in Merching gilt nun Tempo 30

In Merching gilt nun vor dem Kindergarten eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Umsetzung hatte einige Jahre gedauert.

Lange Jahre hatte es gedauert, bis die Geschwindigkeitsbegrenzung vor dem Kindergarten Merching realisiert wurde. Vom Beschluss zum Aufstellen der Schilder vergingen allerdings nur wenige Wochen. Eines steht nun direkt am Pfarrhaus, damit die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig vor dem Kindergarten bremsen können. Auch Pfarrer Xavier freute sich sehr, dass es für die Kinder dadurch deutlich sicherer wird.

Mehr Sicherheit für Kinder in Merching

Das andere Schild steht auf Höhe der Tierarztpraxis auf der gegenüberliegenden Seite der unübersichtlichen Kurve der Kirche. Kirstin Ulrich, Elternbeiratsvorsitzende und Landratsabgeordneter Peter Tomaschko, der sich sehr dafür eingesetzt hatte, ließen es sich nicht nehmen bei der Montage der Schilder dabei zu sein. "Für die Kinder, für unsere Zukunft", zeigte sich Kirstin Ulrich erleichtert über das Tempolimit.

Auch Landtagsabgeordnete Christina Haubrich, die sich für die Geschwindigkeitsbegrenzung engagiert hatte, freute sich über die Entscheidung. "Endlich gilt mehr Sicherheit für die Kinder. Tempo 30 bedeutet Lärmschutz, weniger Unfälle sowie sichere Straßen“, so Haubrich. In anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Hessen haben die dortigen Landes- und Bundesstraßen innerorts meistens Tempo 30. Das bewirke ein Erlass der Landesregierung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, in Bayern sei das leider noch nicht der Fall.