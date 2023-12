Zur Kerzenlichtstunde kommen in Merching die D'Paartaler zusammen

Beliebte Adventsmusik, Tracht und Besinnlichkeit: Die D'Paartaler Trachtler können zur Merchinger Kerzenlichtstunde viele Gäste begrüßen

Zur Merchinger Kerzenlichtstunde luden in diesem Jahr die D'Paartaler Trachtler ein. In ihrer schönen Tracht waren die Jugend und die Aktiven gekommen. Auch die Paartaler Sänger sowie die Paartaler Musi konnte Bürgermeister Helmut Luichtl in der gut besuchten und von Marianne Aumiller liebevoll mit Kerze ausgeschmückt Aula der Grund- und Mittelschule Merching begrüßen. Gleich zu Beginn wurde das Publikum eingeladen, beliebte Advents- und Weihnachtlieder mitzusingen.

In Merching gibt es jährlich die Kerzenlichtstunde

Vorsitzender Bruno Meier fand herzliche Worte, bevor die Paartaler Sänger mit ihren glasklaren Stimmen mit "Jetzt fangen wir zu singen an" in eine sehr abwechslungsreiche Kerzenlichtstunde einstimmten. Im Wechsel mit der Jugend, die Geschichten und Gedichte rund um den Advent und Weihnachten vortrugen und der Paartaler Musi, die mit ihrer Besetzung sogar leicht jazzige Anklänge wagten, durften die Zuhörer lauschen, lachen und mitsingen. Nachdenklich und mit sehr ernsten Tönen, die aber genau in unsere jetzige Zeit passen fand fast am Ende des Programms die Rede des Hl. Nikolaus (Matthäus Schiffmann) "Die Zeit is aus de Fugn" Platz, die von Christian Schramm ausgearbeitet worden war. Gerade in der momentan unruhigen, unsicheren Zeit machte diese Rede Mut, Zuversicht und erinnerte auch daran, wie viel Kraft und Freude in einer menschlichen Begegnung stecken kann.

Wie diese drei jungen Trachtler nahmen viele die Gelegenheit wahr, das Friedenslicht weiter zu tragen. Foto: Christina Riedmann-pooch

Im Publikum hörte auch der 90-jährige Hans Lohr genau zu. Er war seit 1958 bis vor 7 Jahren selbst aktiver Paartaler Sänger gewesen und war schon am Vortag bei der Weihnachtsfeier der D' Paartaler gerne dabei. „Einfach super!“, fand Christine Kardelke, welche die besinnliche Stunde sichtlich genossen hatte. „Es ist für jeden Geschmack etwas dabei gewesen“, meinte auch Cilly Stadtherr. Alfons Magg fand die Worte und den Vortrag des Nikolaus' besonders gelungen: Es sei sehr zeitgemäß, lobte er. Sehr gut angenommen wurde es nach der Kerzenlichtstunde, das Friedenslicht aus Jerusalem, das Monika und Franz Scheibenbogen wieder von den Pfadfindern aus Friedberg geholt hatten, mit nach Hause zu tragen. Mit einem süßen Gruß und den besten Wünschen für eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit vom Nikolaus wurde jeder Besucher verabschiedet.