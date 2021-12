10.000 Euro Schaden bei Unfallflucht

In der St.-Anton-Straße in Mering steht ein parkendes Auto, eine unbekannte Person fährt dagegen und beschädigt die ganze Seite des Wagens.

Die ganze linke Seite eines roten Fiat wurde in Mering beschädigt. Laut Polizei stand das Auto am Dienstag zwischen 17.15 und 17.55 Uhr in der St.-Anton-Straße auf Höhe der Bachbrücke in der Nähe der Apotheke. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt, die Verursacherin oder der Verursacher des Unfalls verschwand, ohne sich um die Regulierung zu kümmern.

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)