21-Jähriger fährt in Mering betrunken und ohne Führerschein

In Mering fährt ein 21-Jähriger ohne Fahrerlaubnis, dafür mit 0,78 Promille. Die Polizei kontrolliert. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde in Mering ein Pkw zur Verkehrskontrolle angehalten. Laut Polizei wurde der 21-Jährige um 00.45 Uhr in der Holzgartenstraße kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten bei dem Fahrzeugführer fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem nahmen sie einen Alkoholgeruch wahr.

Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz und ein Fahrverbot. (AZ)