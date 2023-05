5000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Mering

Ein Unbekannter beschädigt ein geparktes Auto in Mering und fährt weg. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise.

Von Freitag bis Dienstag war ein Auto in der Zeppelinstraße in Mering geparkt. In diser Zeit touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten BMW am linken Frontbereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)