Fünfmal gab es die Note 1,0 beim Abitur am Gymnasium Mering

Am Gymnasium Mering fand die Abiturverleihung 2023 statt. Alle 69 Absolventinnen und Absolventen haben das Abitur bestanden.

Bei der feierlichen Abiturverleihung am Gymnasium Mering war es Schulleiter Josef Maisch anzusehen. Er war stolz auf den Abitur-Jahrgang 2023. Nicht nur, dass alle 69 Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden hatten, es gab fünfmal die Note 1,0, 13-mal die Durchschnittsnote 1,5 und besser und damit liegt das Gymnasium Mering über dem bayernweiten Gesamtdurchschnitt.

Ein gelungener Abitur-Scherz und großer Zusammenhalt in Mering

Eltern, Freunde und Lehrkräfte sowie Ehrengäste aus der Politik und Gesellschaft waren in die festlich geschmückte Aula gekommen, um diesen Moment zu feiern. Der Einzug der Absolventen wurde von einem „Ein Hoch auf Euch“ aller Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums auf den Rängen der Aula, musikalisch gestützt durch die Lehrerband, begleitet. Dabei wurde den Absolventinnen und Absolventen eine Tasse mit Schullogo gefüllt durch die Schülerinnen und Schüler der 11. Klassen in Erinnerung an die Schultüten geschenkt, die dieser Jahrgang den jetzigen 11. Klassen bei ihrem Beginn am Gymnasium Mering als Willkommensgeschenk überreicht haben.

Schulleiter Josef Maisch würde nicht nur die außerordentlichen Leistungen. Er sprach auch die Kooperationsfähigkeit und Alltagskompetenzen des Jahrgangs an. "Das haben Sie alleine schon bei Ihrem Abi-Scherz bewiesen", sagte er. Dieser sei nicht nur aufwendig und ideenreich gewesen. "Ich habe es noch nie erlebt, dass die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Abi-Scherz so toll wieder aufgeräumt haben", sagte Maisch.

Abi-Feier: Besondere Auszeichnungen am Gymnasium Mering

Mit ihren Grußworten lobten die Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, Christina Haubrich und Simone Strohmayr die Leistungen und hoben die zukünftigen Herausforderungen für diesen Jahrgang hervor. Peter Tomaschko brachte zudem den Vorschlag, die „Maurerkünste“, die die Abiturientinnen und Abiturienten beim Abi-Scherz bewiesen hatten, für eine notwendige Aufstockung des Gymnasiums einzusetzen. Auch Bürgermeister Florian Mayer sah die Zeit für eine Erweiterung des Gymnasiums gekommen. Stellvertretende Landrätin Kathrin Müllegger-Steiger, überbrachte die Glückwünsche des Landrates und des Kreistags zum bestandenen Abitur. Die Vertreter des Elternbeirats Susanne Steiger und Herr Meyer dankten den Eltern für die Unterstützung.

Der Schulleiter Maisch wandte sich in seiner Rede auch an die "älter werdenden Gesellschaft": "Schaffen Sie Freiräume für das Ausprobieren, die Kreativität und honorieren Sie den Wagemut." Die Absolventen dankten allen, die sie unterstützt haben und schilderten den Zusammenhalt in diesem Jahrgang.

Nun wurden besondere Auszeichnungen vergeben. Mathias Kennerknecht verlieh für die Raiffeisenbank Wittelsbacher Land als Schulpartner Preise für jeweils die besten Abiturleistungen in Wirtschaft und Recht sowie den Fremdsprachen. WEKA-Media, ebenfalls Schulpartner, honorierte mit einem Preis das beste P-Seminar und den besten Turnaround einer Schülerin von der 10. Klasse zum Abitur. Der Vorstand des Vereins der Freunde des Gymnasiums, Christian Wenninger, verlieh fünfmal den Preis „gestalten – bewirken – begeistern“ für herausragendes soziales Engagement.

Die Absolventinnen und Absolventen wurden einzeln auf die Bühne gerufen, um ihre Abiturzeugnisse entgegenzunehmen. Mit ihrem ausgewählten Song und unter dem Applaus aller Anwesenden betraten sie strahlend die Bühne, um ihre Urkunden entgegenzunehmen und sich in das goldene Buch einzutragen. Am Abend lud der Jahrgang noch zum Abiturball zum Feiern bis spät in die Nacht. (AZ)