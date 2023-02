Auto übersehen und Unfall verursacht

Ein Toyota fährt in Mering an einem anderen Wagen vorbei und streift danach ein Auto auf der Gegenspur. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtet.

Auf der Münchener Straße kam es am Donnerstag zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein grauer Toyota Verso um 14 Uhr die Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Gleichzeitig versuchte eine Fußgängerin, in einen am Fahrbahnrand wartenden Pkw einzusteigen. Dennoch fuhr der Toyota an dem Auto vorbei.

Das Auto einer 42-Jährigen wird bei dem Unfall in Mering beschädigt

Er übersah dabei den Wagen einer 42-Jährigen auf der Gegenspur, wodurch es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Der linke Außenspiegel des Autos der 42-Jährigen wurde dabei leicht beschädigt. Der oder die Fahrerin des Toyota flüchtete unerkannt. Es entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)