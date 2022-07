Autofahrer ist mittags betrunken in Mering unterwegs

Die Polizei hielt in Mering einen 56-jährigen Autofahrer an und kontrollierte ihn auf Alkohol im Blut. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Weiterfahren durfte er nicht: Ein Mann war in Mering betrunken mit dem Auto unterwegs. Eine Streife der Polizeiinspektion Friedberg kontrollierte den Autofahrer am 24. Juli um 12 Uhr in der Bouttevillestraße. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt. Wie die Polizei mitteilt, erwartet den Mann nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Punkt in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. (AZ)