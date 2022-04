Bauen in Mering: Diese Abstandsflächen sollen künftig gelten

Plus Bayernweit ist eine dichtere Bebauung zulässig. Der Markt Mering will das jedoch anders regeln. Worauf Bauherren achten müssen.

Wer ein Haus baut, muss zum Nachbarn bestimmte Abstände einhalten - festgelegt in der bayerischen Bauordnung. Seit einer Neuregelung zum Februar 2021 lässt diese teils deutlich nähere Bebauung zu. Weil Mering das zu weit geht, hat die Kommune beschlossen, eine eigene Abstandsflächensatzung aufzustellen. Weil es eilte bis zum Stichtag, wurde diese im Schnellverfahren fürs gesamte Gemeindegebiet auf den Weg gebracht. Mithilfe von Planer Stefan Strohmayr vom Büro GSU soll nun noch einmal nachjustiert werden. Für verschiedene Bereiche in Mering werden voraussichtlich unterschiedliche Regelungen gelten.