Bei Margot Marquardt aus Mering kann nahezu alles zur Kunst werden

Plus Die Meringer Künstlerin Margot Marquardt hat sich mit ihren Skulpturen, Installationen und Gemälden einen Namen gemacht. Ihre Kreativität wird durch überraschende Auslöser inspiriert.

Im Sommerkeller, direkt am Meringer Ortsrand, wohnt Margot Marquardt. Ihr Zuhause ist ein Künstlerhaus wie aus dem Bilderbuch - mit malerischem Garten und einem weiten Blick über die Felder. Innen sind liebevoll ihre Werke und Arbeiten anderer arrangiert - eine kleine Schatzkammer, die die unbändige Kreativität der Künstlerin widerspiegelt. Denn Margot Marquardt beherrscht nicht nur die verschiedensten Techniken, sondern sie hat sich auch schon vieler Themen angenommen: Mit einem Teppichmesser hat sie etwa eine schroffe Felslandschaft aus Büchern geschnitten. Die Künstlerin zeigt auf so eine Skulptur, auf die sie einen Baum aus Papier platziert hat: "Das habe ich für meine Tochter gemacht. Die ist vor einiger Zeit mal umgezogen und konnte von ihrer Wohnung weit und breit keinen Baum sehen", erklärt sie.