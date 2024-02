Mering

Das finden laut der Bürgerbefragung Seniorinnen und Senioren in Mering gut

41 Prozent der Seniorinnen und Senioren aus Mering haben sich an der Umfrage zur Situation der Generation 60 plus beteiligt.

Plus Viele Seniorinnen und Senioren fühlen laut der Bürgerbefragung sich in Mering wohl und gut versorgt. Doch an manchen Stellen muss der Markt dringend nachbessern.

Von Eva Weizenegger

Die Ergebnisse der Bürgerbefragung für ein Seniorenkonzept der Marktgemeinde Mering liegen vor. Meike Ganschinietz hat über 20 Folien für ihre Präsentation im Meringer Hauptausschuss vorbereitet. Sie ist für die Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung tätig und hat die Antworten auf die vielseitigen Fragen an die Generation 60 plus in Mering ausgewertet. Daran anschließen soll sich ein Quartiersmanagement für Seniorinnen und Senioren. Die Auswertung stellte Ganschinietz nun vor.

41 Prozent der älteren Meringerinnen und Meringer beteiligten sich an der Umfrage

Im Publikum sitzen viele Vertreter der Meringer Senioreneinrichtungen. Unter ihnen auch die beiden Vorsitzenden des Bürgernetzes, Mering Franz Sedlmeir und Josef Gerner, zudem die beiden Seniorenbeauftragten der Marktgemeinde, Christine Maier und Guido Schlosser, sowie Wolfgang Hastenpflug von der Seniorenunion. Alle hören gebannt zu, als Ganschinietz die Ergebnisse vorträgt. Mit einer Rücklaufquote von 41 Prozent liege Mering mehr als über allen Erwartungen. 4200 Personen aus Mering, im Alter ab 60 Jahren, wurden befragt. Themen des vierseitigen Fragebogens waren vor allem die Bereiche Wohnen zu Hause, Versorgungsinfrastruktur und Barrierefreiheit, Altersarmut, soziale Teilhabe, Information und Beratung sowie Unterstützung. Bei den Fragebögen antworteten mit 55 Prozent mehr Frauen als Männer, sie lagen bei 45 Prozent.

